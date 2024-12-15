دانت رابطة العالَم الإسلامي - بأشدّ العبارات - قصف قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة المروعة، التي راح ضحيتها عدد من المدنيّين الأبرياء، والتي تُضاف إلى سجلّ الانتهاكات الوحشية التي تُواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية ارتكابها تجاه الشعب الفلسطيني.ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من هذه الفظائع التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ.كما دانت رابطة العالم الإسلامي، التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن مقتل القائم بأعمال وزير اللاجئين والعائدين والعديد من الضحايا الآخرين.جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة؛ جدَّدت فيه التأكيد على موقف الرَّابطة الرَّافض والمُدِين للعنف والإرهاب بأشكاله وذرائعه كافة، معربةً عن التضامُن التامّ مع أفغانستان وشعبها العزيز في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمن أفغانستان واستقرارها وسلامة شعبها.وتقدّمَت الرابطة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الأفغاني، سائلةً المولى سبحانه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، وأن يمُنَّ على المُصابين بالشِّفاء العاجل.