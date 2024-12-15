أكدت شركة المياه الوطنية، أنه يحق للمالك تقديم طلب لتقسيط المبالغ المالية المستحقة، بما في ذلك تقسيط رسوم إيصال خدمة المياه أو الصرف الصحي أو كليهما.وأوضحت الشركة أنه يجب أن يكون المبلغ الخاضع للتقسيط بحد أدنى 4,100 ريال، ومبلغ القسط ليس أقل من 200 ريال، وألا يقل مبلغ الدفعة الأولى عن 3,500 ريال، وفي حالة تم تقسيط رسوم إيصال خدمة المياه أو الصرف الصحي أو كليهما، يلزم سداد المستحقات كافة في مواعيدها، إضافة لمبلغ الفاتورة الشهرية.وأشارت الشركة إلى أن طلب العميل التقسيط يعتبر موافقة من قبل العميل على إنشاء اتفاقية الأقساط، ويحق للعميل، عند رغبته بإلغاء اتفاقية الأقساط، رفع طلب، وذلك بحساب كامل المبلغ المتبقي من مجموع الأقساط غير المدفوعة واحتسابه مع الفاتورة الشهرية.وبينت أنه في حال عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة يحق لشركة المياه الوطنية فصل الخدمة وإعادتها فور سداد المستحقات، وفي حال عدم القدرة على تنفيذ طلب التوصيلة بعد السداد، ستتم إعادة المبلغ المسدد إلى العميل، وفي حال تقسيط رسوم إيصال الخدمة عبر خدمة سداد، سيكون مبلغ القسط ثابتاً بقيمة 200 ريال شهرياً.