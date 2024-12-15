أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 05/‏‏ 12/‏‏ 2024م إلى 11/‏‏ 12/‏‏ 2024م، عن ضبط 19831 مخالفاً؛ منهم 11358 مخالفاً لنظام الإقامة، و4994 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3479 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1303 أشخاص؛ 38% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 173 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 25 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 27540 وافداً مخالفاً؛ منهم 24810 رجال، و2730 امرأة.واحيل 19258 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3475 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9893 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.