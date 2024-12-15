كشف أمين الطائف المهندس عبدالله خميس الزايدي لـ«عكاظ»، أن قرار توحيد الاتجاهات في شوارع شهار والستين وقريش نهائي، وأن القرار ساهم في الاستغناء عن سبع إشارات مرورية، وأنه تم بالتنسيق مع المرور بعد إجراء دراسات محاكاة عدة قبل التطبيق؛ لتحديد السلبيات والإيجابيات ومعالجة نقاط الازدحام، وما تم هو المرحلة الأولى، وتم تمركز الفرق في الميدان لمعالجة أي ملاحظات بشكل فوري.وأكد الزايدي أن الحارات المفتوحة حالياً في الجزر الوسطية والمطبات مؤقتة خلال فترة التطبيق والاختبار الحالية، وتعقبها المرحلة الثانية التي تشمل إزالة الجزر الوسطية في الشوارع، وإعادة تصميم الأرصفة الجانبية والمداخل والمخارج وتنفيذ أنسنة وتجميل هذه الشوارع كافة بما يحسن المظهر العام ويخدم المشاة والمركبات، وتمت مراعاة عدم التأثير على المحلات التجارية والمواقف الخاصة بالمباني السكنية بمناطق التعديل.يشار، إلى أن أمانة الطائف نفّذت أول توحيد اتجاهات في 2007م، لشارعي أبو بكر وشهار، في سبيل فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة انتقال المركبات.