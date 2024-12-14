تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، أول السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسَي ولي العهد لشوطي الخيل المنتَجة «محليّاً»، والشوط المصنف دوليّاً بدرجة (ليستد) يجمع خيل «الإنتاج والمستورد»، والمقام ضمن أمسية سباقات الحفل الـ66 من موسم سباقات الرياض، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، بجائزة مالية قدرها مليونا ريال.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن سعد بن عبدالله بن تركي.

عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الـ11 على كأس ولي العهد للإنتاج محلي الفئة الأولى مسافة 2400م، وحقق الجواد (يمكن) المركز الأول، وسلم أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مالك الجواد (يمكن).

وفاز بجائزة الشوط الـ12 على كأس ولي العهد المصنف دولياً (ليستد) على مسافة 2400م الجواد (ووتن صن)، وسلم أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مالك الجواد (ووتن صن).

الجدير بالذكر أن الكأس تمثل أهمية كونها تحمل اسم ولي العهد إلى جانب أهميتها الكبيرة في خريطة السباقات السعودية، بسبب فئويتها، إضافة لكونها من أهم المؤشّرات الفنية لتحديد المستوى الفنيّ للمشاركة في بقية الاستحقاقات القادمة، إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل في الميدان السعودي على مسافة 2400م.