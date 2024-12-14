تستعد مناطق الشمال السعودي لمواجهة موجة برد سيبيرية تُعتبر الأقوى هذا الموسم، نتيجة لمرتفع جوي سيبيري سطحي، ويُتوقع أن تؤثر هذه الموجة بشكل ملحوظ على درجات الحرارة، حيث ستصل إلى ثلاث درجات تحت الصفر في مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

وينصح الخبراء السكان بارتداء الملابس الدافئة وتجنب التعرض للبرد، خصوصاً في الليل، مع ضرورة متابعة نشرات الطقس المحلية للتحديثات. وتأتي هذه الظروف في سياق التغيرات المناخية، ما يستدعي الوعي والاحتياطات اللازمة.

وبالنسبة لإدارات التعليم، فقد أعلنت إدارة تعليم حائل تعليق الاصطفاف الصباحي اعتباراً من الأحد، إذ ستبدأ الحصة الأولى في مدارس البنات الساعة 7:45 وفي مدارس البنين الساعة 8:00.

وفي تعليم القريات، تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي من الأحد إلى الثلاثاء إلى الساعة 9 صباحاً، كما أعلنت إدارة تعليم تبوك تأجيل بداية الدراسة من الأحد وحتى الخميس إلى الساعة 9 صباحاً في مدارس المدينة وضواحيها.

وفي الحدود الشمالية، سيتم تأجيل بداية اليوم الدراسي ليومي الأحد والاثنين إلى الساعة 9 صباحاً، كما أعلنت جامعة الحدود الشمالية تأجيل المحاضرات ليومي الأحد والاثنين إلى الساعة 9 صباحاً.

أما تعليم الجوف، فقد اعتمد تعديل التوقيت الشتوي بدءاً من الأحد، مع الاصطفاف الصباحي الساعة 8:15 وبداية الحصة الأولى الساعة 8:30.