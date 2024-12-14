استقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في مدينة العقبة اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وأعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية، إضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول وممثلي منظمات دولية، على هامش اجتماعات العقبة حول سورية.

وأكد الملك عبدالله أن استقرار سورية يمثل مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها، مشدداً على أهمية تنسيق موقف دولي موحد وفاعل يضمن الحفاظ على أمن سورية، وسلامة مواطنيها، وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، والتأكيد على ضرورة حماية وحدة أراضيها من أي اعتداء أو تدخل خارجي.