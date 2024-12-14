أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المنطقة ابتداءً من غدٍ (الأحد).

وحددت موعد الاصطفاف الصباحي لطلاب التعليم العام في تمام الساعة 8:15، وبداية الحصة الأولى في تمام الـ8:30 صباحاً.

كما أعلن تعليم منطقة حائل تعليق الاصطفاف الصباحي اعتباراً من غد (الأحد)، حيث ستبدأ الحصة الأولى في مدارس البنات 7:45 وفي مدارس البنين 8:00.

وأخّرت إدارة تعليم القريات بداية الحصة الأولى إلى الساعة 9:00 صباحاً حتى الثلاثاء القادم.

ويأتي ذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية نظراً إلى ما تمر به المناطق من تغيّر في درجات الحرارة حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.