تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض، اليوم، الحفل الختامي للعرض الدولي (السابع) لجمال الخيل العربية الأصيلة.

وكان في استقباله، لدى وصوله مقر الحفل، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومحافظ ضرماء علي القرني.

وبعد عزف السلام الملكي، جرى استعراض الأفراس المشاركة في البطولة.

عقب ذلك تسلم ملاك مرابط الأفراس الفائزة بالبطولة جوائز المسابقة من سمو أمير منطقة الرياض، إذ كرم سموه الفائزين ببطولة (المهرات - عمر سنة) وتسلم الميدالية الذهبية مالك مربط قيصر العرب بعد فوز المهرة (مروى العون)، والفضية مالك مربط دوسري بعد حصول المهرة (دي ذرفه) على المركز الثاني، والبرونزية مالك مربط قريان بعد فوز المهرة (ساندي ار اس) بالمركز الثالث.

كما كرم أمير منطقة الرياض الشركات الراعية والمشاركين في النسخة السابعة من العرض.

وتسلم أمير الرياض من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز درعاً تذكارياً مقدماً من مركز الملك عبدالعزيز بمناسبة تشريفه للحفل الختامي للعرض الدولي.

يُذكر أن العرض الدولي (السابع) لجمال الخيل العربية الأصيلة قد انطلق الأربعاء الماضي بمشاركة 451 جواداً تتبع لـ 240 مالكاً من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، والأردن، ومصر، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية.