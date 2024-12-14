أنفق سكان السعودية نحو 395 مليار ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث استحوذت العاصمة الرياض، التي يقطنها 8.6 مليون نسمة، على نحو نصف هذا الإنفاق. وجاءت جدة في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق، تلتها الدمام، بينما كانت الباحة الأقل.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، تصدرت الأغذية والمشروبات قائمة الإنفاق بنسبة 15% من الإجمالي، تلتها المطاعم والمقاهي، مما يعني أن ثلث المصروفات ذهب لهذا القطاع، مما يعكس أهميته في الاقتصاد الوطني.

أما المواصلات فقد شكّلت 5.7% من الإنفاق الكلي، لكن من المتوقع أن تزيد هذه النسبة مع الإقبال الواسع الذي شهده «مترو الرياض» منذ تشغيله، مما يجعل قطاع النقل مرشحًا لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.