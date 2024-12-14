شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية المُشكَّلة بقرار من جامعة الدول العربية، والمكونة من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع في سورية، كما بحث سبل مساندة عملية سياسية انتقالية يقودها السوريون في هذه المرحلة المهمة لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق، وبالشكل الذي يتوافق مع تطلعاته وطموحاته، ويعيد الحياة فيها وفي مؤسساتها الوطنية، لينعم شعبها بحقوقهم المشروعة وبالحياة الكريمة التي يستحقونها، وبما يصون أمن وسلامة سورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

حضر الاجتماع مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري.