وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم (السبت)، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية المُشَكلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وسيحضر الاجتماع أيضا وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ـ الرئيس الحالي للقمة العربية ـ، ودولة قطر.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الحاضرون اجتماعات مع وزيري خارجية الجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية.