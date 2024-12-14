أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، ضبط (19831) مخالفاً، بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة التي نفذتها الجهات المعنية في كافة مناطق المملكة، للفترة من 04 / 06 / 1446هـ الموافق 05 / 12 / 2024م إلى 10 / 06 / 1446هـ الموافق 11 / 12 / 2024.

وأحبط رجال الأمن محاولة عبور 1303 أشخاص الحدود إلى داخل المملكة (38%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (173) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأكدت الوزارة خضوع (27540) وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (24810) رجال، و(2730) امرأة، فيما تم إحالة (19258) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3475) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9893) مخالفاً.

وأشارت إلى ضبط (25) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.