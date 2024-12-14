قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم 13 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، ومادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي حائل، أوقفت مكافحة المخدرات مواطناً لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 270 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي جازان، ضبطت مكافحة المخدرات مواطناً لترويجه 7 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 90 كيلوغراماً من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 300 كيلوغرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.