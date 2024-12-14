لقى 7 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم في حادث مروري على خط الخريص في محافظة الأحساء، وهم في طريقهم إلى مدينة الرياض لزيارة أقاربهم، وكانت الأسرة مكونة من الزوج وزوجته و 5 من أبنائهما.

وكشف أخو المتوفى يحيى حدادي أن الحادث وقع بسبب احتراق شاحنة في الطريق مما أدى إلى ارتطامها بسيارة المتوفى وأسرته ووفاتهم جميعاً، وقد باشرت الحادث الجهات ذات الاختصاص وتم نقل المتوفين إلى مستشفى الأمير سلطان بعريرة التابعة لمحافظة الأحساء.

يشار إلى أن الأب وأسرته من سكان قرية الجاضع التابعة لمحافظة صامطة بجازان، وانتقلت الأسرة إلى الأحساء لظروف عمل والدهم.

والمتوفون هم: علي بن محمد بن عواك حدادي، وزوجته عيش بنت أحمد بن علي حدادي، وأبناؤهما: محمد، وحسام، وجوري، وجيداء، وجيان.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على المتوفين اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمحافظة الأحساء، والدفن في مقبرة الراشدية بالمبرز.