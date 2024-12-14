لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر «حريق الفجر» الذي اندلع الإثنين الماضي في منزل بمدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء، بينهم عروس كانت تنتظر زفافها بعد 72 ساعة، والتي تم عقد قرانها ليلة الجمعة السابقة على وقوع الحادث.

وكشف عم الضحايا صادق الجبران لـ«عكاظ»، أن الحريق نتج عن اشتعال شاحن جوال في كنبة بإحدى الغرف ثم انتقلت النيران إلى ديكور السقف، لتلتهم بقية أجزاء البيت المكون من طابقين.

وأضاف: «الضحايا 6 أشقاء (ليلى حسين الجبران، إيمان حسين الجبران، لطيفة حسين الجبران (العروس)، أحمد حسين الجبران، رضا حسين الجبران، عبدالإله حسين الجبران)، وابن أخيهم حسين علي جاسم الجبران».

وأشار إلى أن رضا توفي أمس (الجمعة) وسوف يُشيّع اليوم السبت، حيث كانت حالته حرجة جدًا، بينما غادرت الأم المستشفى بصحة جيدة.