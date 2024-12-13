تشارك جامعة الملك عبدالعزيز في فعاليات معرض جدة للكتاب 2024م، الذي يستمر حتى (21 ديسمبر الجاري) والذي تنظمه هيئة الأدب و النشر والترجمة ضمن مبادرة معارض الكتاب، إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، في قبة جدة سوبردوم.

وتجول رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى في الجناح الذي اشتمل على كتب تاريخية من تأليف وإنتاج مديري الجامعة وهيئة أعضاء التدريس، كما اطلع على إنتاج الجامعة العلمي والثقافي من خلال مجموعة من المؤلفات في العديد من العلوم، وتهدف إلى تأكيد دورها ضمن منظومة الثقافة السعودية، كما تقدم الجامعة للزوار فرصة للتعرف على برامجها الأكاديمية.

وقدم الجناح كتباً تاريخية من تأليف وإنتاج مديري الجامعة وهي كتاب (الجيولوجيا الاقتصادية و الثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ) لمدير الجامعة السابق الدكتور محمد عبده رحمه الله، وكتاب (علم الأرض) لمدير الجامعة السابق، عبدالله عمر نصيف والدكتور عبد العزيز رادين، والدكتور ممدوح عبد الغفور، وكتاب (الكيمياء الحركية) لمدير الجامعة السابق الدكتور رضا محمد سعيد عبيد رحمه الله.

وشمل الجناح على كتاب (ويسألونك عن الحمية) لمدير الجامعة السابق الدكتور أسامة عبدالمجيد شبكشي رحمه الله، والدكتورة رفيدة بنت حسين خاشقجي، وكتاب (مواقف وأشهاد) لمدير الجامعة السابق الدكتور أسامة عبدالمجيد شبكشي رحمه الله، وكتاب (ملامح الهيكل الاقتصادي لدول شبه الجزيرة العربية و أوجه العمل المشترك) لمدير الجامعة السابق الدكتور غازي عبيد مدني رحمه الله.

واستعرض الجناح كتاب (التحول إلى جامعة عالمية المستوى:‏ ‏تجربة جامعة الملك عبدالعزيز) لمدير الجامعة السابق الدكتور أسامة صادق طيب، وكتاب (البنك الإسلامي للتنمية) والدكتور أحمد محمد علي (مسيرة مؤسسة وسيرة مؤسس) لمجموعة مؤلفين.

وتقدم الجامعة خلال أيام انعقاد المعرض ورش عمل تطويرية وندوات علمية يشارك فيها نخبة من المختصين من هيئة أعضاء التدريس، بالإضافة إلى برامج وفعاليات مخصصة للأطفال.

ويأتي ركن الطفل ضمن اهتمامات كلية علوم الإنسان والتصاميم ممثلة في قسم الطفولة المبكرة لتعزيز مهارات القراءة لدى الأطفال وتمكينهم من مهارات الإنصات والاستماع من خلال أنشطة قراءة القصص لتعزيز الفهم القرائي والسرد القصصي بمشاركة من طالبات القسم، كما تعرض مجموعة من المناهج والألعاب التعليمية والمقاييس وقصص الأطفال المطبقة في مركز دراسات الطفولة بقسم الطفولة المبكرة.

ويشارك الوقف العلمي بالجامعة ممثلاً في مكتبة الملك فهد العامة بعرض خدماتها المقدّمة لزوّارها والتي تزيد عن (20) خدمة، وما توفّره من مصادر وكتب للمعرفة في مجالات المختلفة، وبرامج متنوعة مثل الاحتفاء بالأيام الوطنية والعالمية، وإقامة الدورات التدريبية، وتنظيم برامج و ورِش عمل للأطفال، واستضافة الملتقيات والمعارض. وتتميز المكتبة بتعدد أقسامها مثل مكتبة الطفل، مكتبة المرأة، مكتبة الشباب، مكتبة المراجع، مكتبة المبصرين المتخصصة في ذوي الإعاقة البصرية، ومكتبة الأوقاف المعنية بكل ماكتب عن الأوقاف من مسائل شرعية وإدارية وتجارب محلية وعالمية.

كما يشارك مركز التميز البحثي في اللغة العربية بأكثر من عشرين إصدارا تشمل المهارات اللغوية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وبناء المعاجم اللغوية واللسانيات التطبيقية والأدب الرقمي، كما يشارك وقف لغة القرآن الكريم الذي يعد الوقف المؤسسي الأول المتخصص في خدمة اللغة العربية بعرض عدد من إصدارته العلمية وخدماته في نشر اللغة العربية وتعزيز استخدامها في واقعنا.