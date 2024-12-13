أطلق وكيل محافظة بارق إبراهيم آل منشط حملة «اعتناء» التوعوية، وبرنامجي خطر الإرهاب الإلكتروني، وجهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب، وذلك في مبنى المحافظة، بحضور رئيس هيئة محافظة بارق عيد الألمعي، ومساعده عامر الطلاعي، والمشرف على أعمال التوعية في هيئة المحافظة علي الفاهمي، التي أطلقها مسبقاً الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند، وتهدف إلى تعزيز أثر سماحة الدين الإسلامي، ويسر الشريعة الإسلامية، وإبراز تمسك السلف الصالح بهذا الدين ووسطيتهم، وخطر الفرق المنحرفة، وبيان جهود المملكة في ترسيخ سماحة الإسلام ومحاربة الإرهاب بجميع صوره، مؤكداً وكيل المحافظة أنها تسهم في تعزيز المنهج الوسطي، وتوضح جمال الدين ورحمته، وتحذر من المناهج الضالة المنحرفة، فيما يتم نشر محتوى الحملة في جميع الإدارات الحكومية والأهلية وعبر الشاشات واللوحات التابعة لبلدية المحافظة.