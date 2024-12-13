استقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أمس في الرياض، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مايكل ملينار.وجرى خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي شامل عن البرنامج ومبادراته ومنجزاته لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير مؤشرات جودة الحياة عالميًا، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.