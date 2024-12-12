أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على اتباع إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين، وشددت على ضرورة تعبئة المدفأة بالوقود خارج المنزل، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفائها عند الخروج من المنزل أو عند النوم، ووضعها في مكان آمن وبعيد عن الأثاث والممرات.

وتدعو المديرية العامة الجميع لاتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.