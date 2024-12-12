في إطار فعاليات مهرجان شتاء طنطورة المرتقب، تستعد العُلا لاستضافة ليلة سنام العُلا، في أمسية استثنائية تمزج بين الموسيقى والثقافة والتقاليد، احتفالاً بعام الأبل. يُقام هذا الحدث الفريد يوم 20 ديسمبر 2024، مقدماً لجمهور العُلا تجربة استثنائية تتخللها عروض فنية رائعة في قلب الطبيعة الخلابة التي تُميز واحة العُلا التاريخية.

تزدان ليلة سنام العُلا بعروض استثنائية يقدمها اثنان من ألمع نجوم الموسيقى في العالم العربي. تتصدر الفنانة التونسية الشهيرة أميمة طالب المشهد بأسلوبها المميز الذي يمزج بين الألحان الخليجية الأصيلة والنغمات الموسيقية الحديثة. تُعرف أميمة بصوتها العذب وإحساسها العميق، وقد استطاعت أن تأسر قلوب الجماهير في مختلف أرجاء العالم العربي. تتطلع الفنانة المبدعة إلى لقاء عشاق الفن في العُلا، لتضفي على الأمسية أجواءً احتفالية لا تُنسى في منطقة حفلات الهواء الطلق في العلا.

و سيضيء الأمسية أيضاً الفنان السعودي المبدع عبدالعزيز المعنّى، بصوته الشجي وأدائه الرائع. يُعرف عبدالعزيز بقدرته الفريدة على المزج بين الموسيقى العربية التقليدية والأنماط المعاصرة، ليقدم عروضاً تأسر القلوب وتترك بصمة لا تُنسى. بإحساسه العميق وأسلوبه المميز، يعِدْ المعنّى الجمهور بتجربة موسيقية تأخذهم في رحلةٍ عنوانها الإبداع والتألق.

إلى جانب العروض الموسيقية عالية المستوى، تقدم ليلة سنام العُلا تجربة ثقافية متكاملة للاحتفاء بأهمية الإبل ودورها الثقافي في التراث السعودي. إذ سيستمتع الحضور بعرض مميز ومسيرة للإبل، كما سيتم تقديم بعض أشهى المأكولات المحلية، إلى جانب القهوة السعودية التقليدية والتمر، ما يتيح للحضور فرصة استكشاف التراث السعودي العريق بأسلوبٍ مبتكر.

تُعد هذه الأمسية المميزة جزءاً من مهرجان شتاء طنطورة، الحدث الثقافي الأبرز في العُلا، الذي يقام من 19 ديسمبر 2024 إلى 11 يناير 2025. يشتهر المهرجان بفعالياته التي تجمع بين التراث والموسيقى والترفيه المعاصر، ما يجعله مكاناً مثالياً لاكتشاف روائع العُلا والتعرف على تفاصيلها الفريدة عن كثب.