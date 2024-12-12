استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض اليوم، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك والدعم المتواصل من قيادة القوات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

وعبر اللواء العرادة عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة نظير ما قدمته وتقدمه لليمن.

حضر الاستقبال، نائب قائد القوات المشتركة اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، وعدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.