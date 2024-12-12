اختتمت اليوم (الخميس) فعاليات وأعمال «لقاءات جازان 2024»، الذي نظمه صندوق تنمية الموارد البشرية، وسط مشاركة وتفاعل عدد كبير من منشآت القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأبناء وبنات منطقة جازان زوار لقاءات، الذين استفادوا من برامج وممكنات الدعم والتأهيل والتدريب التي قدمها مجموعة من المختصين والمهتمين في سوق العمل.

وشهد «لقاءات جازان» احتضان نحو 66 ورشة عمل تدريبية تطويرية في 5 مسارات مهنية موجهة للطلاب والطالبات والباحثين والباحثات عن العمل، ورواد ورائدات الأعمال، والموظفين والموظفات، وأصحاب العمل، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.

وتضمن «لقاءات جازان» أيضا ندوات ومحاضرات توعوية وإرشادية، وحقق شراكات إيجابية مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي «لقاءات جازان» ضمن سلسلة لقاءات عقدها الصندوق في مناطق متفرقة من المملكة؛ لرفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل، كما تضمن معرضًا مصاحبًا، قدمت فيه المنشآت المشاركة فرص الدعم والتمكين الموجهة لأبناء وبنات الوطن، إضافةً إلى مجموعة من جلسات إرشادية وتدريبية متنوعة.