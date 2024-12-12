أعلنت شركة هنقرستيشن اليوم، إطلاق مبادرة «سفراء هنقرستيشن»، التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز السلامة على الطرقات. ويتمثل دور السفراء في متابعة عمليات التوصيل عن كثب، بدءًا من استلام الطلب، ثم قيادة المندوب في طريقه، وصولاً إلى تسليم الطلب للعميل، لضمان جودة الخدمة وسلامتها.

إلى جانب ذلك، يتواجد السفراء في المدن الرئيسية بدايةً بالرياض، ويقومون بجولات دورية لمراقبة مناديب التوصيل للتأكد من التزامهم بمعايير السلامة وتوجيههم في حال وجود استفسارات، مما يسهم في تعزيز التواصل وتحقيق تجربة أفضل للعملاء.

وفي حال رصد أي مخالفة، يتم تحويل المناديب المخالفين إلى لجنة مختصة في هنقرستيشن لمراجعة مخالفاتهم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، وذلك في إطار حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير السلامة والالتزام.

ويمثل السعوديون نحو 50% من السفراء الذين تم تعيينهم حديثًا، مما يعكس جهود هنقرستيشن في دعم التوطين واستقطاب الكفاءات الشابة.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن المهندس علي الدمنهوري عن أن هذه المبادرة جزء من التزام هنقرستيشن المستمر بالسلامة العامة، وتسعى الشركة من خلالها إلى تقديم تجربة آمنة ومميزة للعملاء. وأضاف أن الشركة تتعاون مع الجهات الحكومية في رصد أي مخالفات من قبل مناديب التوصيل وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن «سفراء هنقرستيشن» تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الشركة أخيرا؛ بهدف تعزيز سلامة مناديب التوصيل والمجتمع ككل.