استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الخميس)، رئيس نادي بلاي باك للأفلام والمسرح بالمنطقة ناصر العنزي وأعضاء النادي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير عن أنشطة وبرامج ومشاركات النادي خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية للنادي، والذي يتضمن حصول النادي المركز الأول على مستوى أندية المملكة في برنامج هيئة الأفلام، وكذلك إنتاج خمس مسرحيات وتسعة أفلام سينمائية، بالإضافة إلى تقديم 30 ورشة عمل تطوعية تهدف إلى تمكين شباب المنطقة وصقل مهاراتهم في صناعة الأفلام. وهنأ الأمير فهد بن سلطان أعضاء النادي بمناسبة حصولهم المركز الأول على مستوى أندية المملكة في برنامج هيئة الأفلام، مؤكدا الدور المهم للسينما والأفلام والمسرح والفنون في نقل الثقافات وإبراز دورها في المجتمع، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد من دعم واهتمام ورعاية للشباب والشابات والاستثمار فيهم تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، حاثاً على رعاية المبدعين في المنطقة وتبني المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية، مؤكداً دعم جميع أعمال النادي من قبل إمارة المنطقة ومنه شخصياً وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

وأعرب رئيس وأعضاء نادي بلاي باك للأفلام والمسرح عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على ما يوليه من اهتمام ورعاية بالشباب والشابات بالمنطقة وتحفيزهم وتذليل التحديات التي تقف أمامهم وتوسيع مساهمتهم لتأدية رسالتهم، مؤكدين أن لقاءه بهم هو امتداد لدوره الرائد في دعم الحركة الثقافية والفنية بالمنطقة.