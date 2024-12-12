بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كينيا الرئيس الدكتور ويليام ساموي روتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس روتو، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كينيا الرئيس الدكتور ويليام ساموي روتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس روتو، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.