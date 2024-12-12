بدأ البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) أمس (الأربعاء)، تسليم التعويضات لمُلَّاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع المربع الجديد (مخططات شمس الرياض رقم 4أ، ورقم 4ب).

وأكد البرنامج أنه قد أنجز في وقت وجيز جميع إجراءات نزع ملكية العقارات في المشروع وصولاً إلى تسليم التعويضات للمستفيدين، حيث كان الإعلان عن بدء الإجراءات في الشهر الماضي.

وأوضح البرنامج أن تسليم التعويضات يتم وفق مواعيد مجدولة بعد التواصل مع المستفيدين لزيارة فرع «تنمية» بالرياض لاستلام تعويضاتهم، داعيًا المستفيدين إلى التواصل من خلال الرقم المجاني: 8001210020 في حال وجود استفسارات، أو من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للمستفيدين (تنمية+) على الرابط: https://eservices.tanmiah.gov.sa/.