هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

جاء ذلك، في برقيتَي تهنئة بعثهما لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد بهذه المناسبة.

كما هنأ نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.