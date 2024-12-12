شارك مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أمس، في الملتقى العلمي الـ24 لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة؛ الذي تنظمه جامعة أم القرى تحت شعار «التميّز في النقل وإدارة الحشود».وأكد الفريق البسامي، أن التقنية مرتكز محوري في خدمة ضيوف الحرمين، وتساعد غرف العمليات على إيجاد الحلول اللحظية، وإدارة التدفقات المليونية.وأشار البسامي إلى أنه جرى العام الماضي، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحرم المكي الشريف بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيراً إلى استخدام خوارزميات مخصصة لمواسم الحج والعمرة.وقال: «نجحنا خلال السنوات الماضية في إيجاد نموذج تشغيلي مع وجود تحديات كبيرة بلا شك في البنية التحتية، وبتضامن الجميع وتكاتفهم قادرون على إبراز نماذج رائعة تترجم من خلال تطوير هذه الأساليب وانعكاسها على رضا الحاج والمعتمر».وأضاف، أن الذهاب لرمي الجمرات من أكبر التحديات في مواسم الحج، لافتاً إلى وجود غرفة عمليات تتابع لحظياً كل ما يمكن أن يؤدي إلى تكوين المخاطر، ومن ثم معالجتها سريعاً.