اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، برنامجاً تدريبياً استهدف 15 امرأة ريفية، بهدف تعزيز قدراتهن في مجال الصناعات التحويلية باستخدام منتجات الرمان، الذي يُعد من المحاصيل الزراعية المميزة في المنطقة.يهدف البرنامج، إلى تمكين المرأة الريفية وتعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتزويد المشاركات بمهارات عملية تساعدهن على دخول سوق العمل. كما يسعى إلى تحسين مستوى دخل الأسر الريفية عبر تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة تعتمد على تصنيع منتجات متنوعة من الرمان.