دشن نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة رئيس مجلس النواب بالمؤسسة الدكتور عبدالله آل مرزوق، منصة الخدمات الإلكترونية بالكلية التقنية بجدة.وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرؤوف حبيب الله، أن المنصة تأتي كخطوة واعدة في تعزيز التحول الرقمي لخدمة المتدربين بما يضمن وصول الخدمات لهم بكل يسر وسهولة وتعزيز التواصل الفعّال بين الكلية ومتدربيها.وخلال زيارته التفقدية لمنشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، كرم الدكتور آل مرزوق، فريق وحدة الابتكار والموهبة الحائز على الميدالية الذهبية في معرض (SIIF) الدولي للاختراع والابتكار الذي أقيم أخيراً في كوريا الجنوبية.وأوضح المهندس حبيب الله، أن زيارة نائب المحافظ، شملت وحدة تقنية المعلومات بالكلية للاطلاع على أحدث الحلول الرقمية التي تسهم في تطوير العملية التدريبية وتساعد على تعزيز التحول الرقمي داخل بيئة التدريب. كما شملت أقسام الكلية للاطلاع على البرامج والمبادرات التدريبية وأنشطتها وإنجازاتها إضافة إلى بعض الخطط المستقبلية وآخر التطورات. ولقاء مفتوح مع رؤساء الأقسام، إذ ثمّن الدعم الذي تجده المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي ساهم في توسيع قاعدة التدريب الذي يشهد نهضة شاملة في كل مدينة ومحافظة، مؤكداً حرص المؤسسة على تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم في مجال العمل التقني والمهني مما يزيد من منافستهم على فرص العمل بعد تخرجهم، مبينا أن المؤسسة أنشأت عدة قنوات إلكترونية للتواصل مع المتدربين والاستماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم طيلة العام التدريبي وأنها محل اهتمام جميع المسؤولين بالمؤسسة.