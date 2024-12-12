وجه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، بتفعيل البصمة الإضافية المفاجئة للموظفين خلال أوقات الدوام الرسمي والفترات المسائية لجميع موظفي الأمانة، للتأكد من وجودهم والتزامهم بأوقات الدوام.وعلمت «عكاظ»، من مصادر مطلعة، أنه سيتم بعث رسائل نصية مفاجئة على جوالات الموظفين المسجلة في النظام بطلب إجراء عملية البصمة خلال الوقت الذي يتم تحديده في الرسالة المرسلة. وطالبت الأمانة جميع الموظفين بضرورة التأكد من أرقام جوالاتهم المسجلة لدى الأمانة، عن طريق تطبيق الأمانة الخاص بالهواتف الذكية، وفي حالة عدم مطابقته أو الرغبة في تحديثه تتم مراجعة وكالة التحول الرقمي بالأمانة أو الاتصال على التحويلة المخصصة، ويتحمل كل موظف مسؤولية ذلك وما يترتب عليه. يذكر أن العديد من القطاعات الحكومية وجهت بتطبيق نظام البصمة في كافة إداراتها بالمملكة، بمعدل 7 ساعات عمل رسمية، ويتكون نظام البصمة من 3 طرق للتحضير، بصمة الوجه، والإصبع، والصوت.