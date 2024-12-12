اكتست مباني وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية اللون الأخضر ابتهاجاً بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، بعد حصول ملف الاستضافة على تقييم (419.8) من (500)، كأعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر التاريخ.

وتأتي مبادرة وزارة الداخلية ضمن سلسلة من فعالياتها المشاركة في هذا الإنجاز الذي يعكس مكانة المملكة عالمياً، والتحولات الاستثنائية التي تشهدها من خلال رؤية السعودية 2030 في مختلف المجالات، بما في ذلك استضافة كأس العالم 2034، لتقديم نموذج يبرز قدرات المملكة على تنظيم الأحداث الكبرى في أرض الأمان.