هنأ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال الصباح في برقيتَي تهنئة بعثهما لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد: إن اختيار المملكة لاحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي إنما يجسد المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها المملكة، والثقة الكبيرة بالإمكانات والخبرات الواسعة التي تتمتع بها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، التي تؤهلها لاستضافة هذه البطولة الدولية الرفيعة.

وَعَدّ هذا الإنجاز المتميز مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة كافة، متمنياً النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير، راجياً لهما موفور الصحة ودوام العافية، وللمملكة كل الرفعة والمزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما هنأ ولي العهد بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال: في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد: إن هذا الإنجاز المتميز مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة كافة، راجياً النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير، والمزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في برقيتين مماثلتين، عن خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، راجياً النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير.