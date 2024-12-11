رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وقال: إن هذا الإنجاز يعكس رؤية المملكة الطموحة التي أطلقها ولي العهد، والتي حققت نقلات نوعية في مختلف المجالات التنموية، مؤكداً أن هذا الحدث التاريخي، يأتي تتويجاً لمسيرة التقدم المستمرة للمملكة منذ إطلاق رؤية 2030، ويعكس قدرة أبناء هذا الوطن على استضافة مناسبات عالمية كبرى في وطننا الغالي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز سيدعم جسور التواصل بين المملكة والعالم، وسيكون له أثر إيجابي ليس فقط على تعزيز قطاع الرياضة، بل على شتى المجالات، ويؤكد دور المملكة بوصفها نموذجاً مشرفاً للتعاون الدولي والتنوع الثقافي وداعماً للرياضة.