رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن فوز المملكة بتنظيم كأس العالم 2034, جاء بفضل الله ثم بالإشراف المباشر من قبل ولي العهد على ملف هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، الذي سيكون له أثره في أن تكون هذه البلاد حاضنة لأحداث رياضية عالمية متنوعة تتواءم مع ما يشهده الوطن من نهضة شاملة لا تقتصر على جانب دون الآخر، كما ستسهم هذه الاستضافة في تجسير أواصر التواصل بين الأمم، وتعزيز وشائج السلام والمحبة بين الشعوب، لاسيما وأن الرياضة أحد أهم ممكنات التبادل الثقافي والتقارب بين الشعوب.

وقال «إن هذه المناسبة تتزامن مع خطوات المملكة الحثيثة لبلوغ التميز في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضية ويحقق رؤية 2030 التي أعادت صياغة الرياضة السعودية ومكّنت من خوض تجارب رائدة في مجالات تنظيم واستضافة فعاليات ومسابقات رياضية قارية وعالمية، وذلك يعكس ما وصلنا إليه بفضل الله ثم بدعم وتمكين القيادة من تطور ونماء».

ونوه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز إلى أن استضافة المملكة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم مجتمعة لأول مرة في مكان واحد، يؤكد قدرتها على تنظيم المحافل العالمية باقتدار واحترافية عالية، في ظل قيادة حكيمة لا تعرف المستحيل وليس لطموحاتها حد، مشيراً إلى أن الجميع يستمد التحفيز من سمو ولي العهد - حفظه الله - الذي أكد في مناسبات عدة أن الطموح هو عنان السماء.

وختم نائب أمير منطقة مكة المكرمة تصريحه داعياً الله أن يحفظ قيادة هذه البلاد وشعبها الكريم وأن يديم على الجميع الأمن والاستقرار والازدهار.