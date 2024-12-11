رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن هذه المناسبة تبرهن على ريادة المملكة في مختلف الميادين، كما أنها امتداد لمنجزات متتالية أسهمت في تبوؤها مكانة عالمية، وجعلت منها أنموذجاً يحتذى به في العزيمة والإصرار وبلوغ المراد، وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى واقع لا يُمكن إنكاره. كل تلك العوامل - بعد توفيق المولى سبحانه - مكنت المملكة لتكون منارة إشعاع حضاري، وجعلت من أبنائها مضرب مثل لعلو الهمة وقوة الإرادة، فبات من غير المستغرب تبوؤ الصدارة، وغدا الوطن والمواطن نموذجاً شامخاً للتقدم والرقي والنهضة، ونبراساً للعمل المبهر والإنجازات الخلاقة وحجز له مكانة متقدمة ومؤثرة بين دول العالم.

وأشار أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن استضافة المملكة لهذه التظاهرة العالمية تعكس أيضاً ما وصلت إليه من تقدم في المجال الرياضي، بخطوات ثابتة خصوصاً في الأعوام الأخيرة، التي حفلت باستضافة مسابقات رياضية عالمية متنوعة، واليوم نحتفي باستضافة أهم وأكبر مسابقة رياضية على مستوى العالم، متطلعين ليكون هذا الحدث متميزاً ومختلفاً، وعاقدين العزم على تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تعزز مكانة الوطن في مختلف الميادين.

وختم الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز تصريحه بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يُسدد القيادة الواثقة الحالمة، وأن يديم على الوطن أمنه ورخاءه وعزته وسؤدده، وأن يحفظ أبناءه المخلصين الأوفياء.