رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن نائب أمير المنطقة الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز وجميع أهالي منطقة تبوك، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم FIFA 2034، الذي يؤكد قدرة المملكة على تنظيم أهم الأحداث العالمية وفق رؤى ومستهدفات رؤية 2030، وأنها أصبحت وجهة الرياضة العالمية بعد النجاحات الكبيرة التي سجلتها من خلال استضافتها لسلسلة بطولات عالمية.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: «نعيش اليوم لحظات تاريخية يفتخر فيها جميع أبناء المملكة بهذا الإنجاز الكبير المتمثل باستضافة أهم حدث رياضي على مستوى العالم، الذي يأتي تجسيداً للدور الريادي والنقلة النوعية والاستثنائية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات في هذا العهد الزاهر، ونجني ثمرة الاهتمام والتمكين من قبل خادم الحرمين الشريفين، والدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي مكّنه من تحقيق نقلات كبيرة وتطور مستمر لهذا القطاع الحيوي والمهم، وأصبحت المملكة واجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية، وأثبتت مقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الدولية».

وفي ختام تصريحه سأل أمير منطقة تبوك المولى عز وجل أن تكلل جهود المملكة باستضافة أهم حدث رياضي على مستوى العالم بالنجاح.