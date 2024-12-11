رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي وذلك بمناسبة الإعلان الرسمي عن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034م.

وقال الدوسري في تصريح بهذه المناسبة: «يأتي إعلان اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م دليلاً على ما تحظى به بلادنا الحبيبة من مكانة عالمية، وتتويجًا للنهضة الشاملة التي تشهدها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين أيده الله، والرؤية السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأكد أن اختيار المملكة لاستضافة هذا الحدث الأهم في الرياضة العالمية، والنسخة الأضخم والأكثر طموحاً عبر التاريخ والذي تتجه إليه أنظار العالم من كل مكان، يجسد الثقة الراسخة في قدرة المملكة على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة كأس العالم تليق بوطن طموح ينعم بقيادة ملهمة، وإرادة شعب لا يعرف المستحيل، ويملك إمكانات عالية وقدرات بشرية مبدعة، وبنية تحتية مكتملة.

وأضاف وزير الإعلام «إن اختيار المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 التي ستشهد مشاركة (48) منتخباً في دولة واحدة، تأكيدٌ على مسيرة التقدم والتطور التي تزهو بها بلادنا - ولله الحمد - في المجالات كافة، وفي مجال العناية بالرياضة والشباب، الذين هم عماد هذا الوطن وبُناة مستقبله الزاهر، ليعيشوا مشاعر الفخر والفرح بوطنهم وهو يفتح ذراعيه لاحتضان الرياضيين والمشجعين من مختلف دول العالم، للاطلاع على ما يملكه من عمق حضاري، وتطور مستمر، وشعب مضياف».

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المملكة ستظل بدعم من قيادتنا الرشيدة عنواناً لاحتضان الأحداث العالمية البارزة، وملتقى للمناسبات الرائدة، التي تعكس التقدم المستمر والتطور الكبير، حيث فازت باستضافة أحداث عالمية، منها إكسبو 2030م، وكأس آسيا لكرة القدم 2027م، وغيرها من المناسبات العالمية الكبرى.