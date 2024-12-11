رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وأكد أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس المكانة العالمية الرائدة للمملكة، وثقة المجتمع الدولي بقدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وأكد المعجب أن هذا الحدث يُجسد رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتعزيز مكانة الوطن كوجهة عالمية في مختلف المجالات، بما يعكس طموحات القيادة وشعب المملكة, مشيراً إلى أن النيابة العامة تعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة تعكس الصورة المشرفة للمملكة.