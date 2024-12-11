رفع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، باسمه ونيابةً عن منسوبي وزارة الخارجية، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولشعب المملكة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم عام 2034م.

وثمّن وزير الخارجية اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة ولي العهد، للرياضة والرياضيين على المستويات كافة، مشيدًا بالدعم الكبير والمتواصل من القيادة بتعزيز دور المملكة في استضافة المحافل العالمية الكبرى، ومنها كأس العالم 2034م، الذي يُعد خطوة مهمة تنسجم مع البرامج الطموحة لرؤية المملكة 2030.

ونوه وزير الخارجية بالخبرة الواسعة للمملكة في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، التي تمكنها من تقديم نسخة كأس عالم استثنائية، تعكس الطموح العالي للشعب السعودي والتنوع الغني والفريد للمناطق السعودية، والتطور المتسارع التي تشهده المملكة بمختلف المجالات.