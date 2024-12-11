رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي كافة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 ™FIFA لكرة القدم.

وأكد وزير الثقافة أن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 «يأتي تتويجًا للنهضة الشاملة والتحول النوعي الذي تشهده البلاد بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على كل الأصعدة، مما رسخ مكانتها في الخارطة العالمية كوجهة رئيسية لأهم الفعاليات والأحداث الثقافية والرياضية والسياحية».

وقال: «نقف في بلادنا على أرض ثرية بالإرث الثقافي والحضاري العريق، ومكانة دولية راسخة؛ لنرحب بالعالم على أرضنا لتجربة نسخة فريدة تتيح للعالم التعرف عن قرب على ثقافتنا الأصيلة والمتنوعة»، مضيفًا: «ستحضر العناصر الثقافية بجميع تفاصيلها المتنوعة والفريدة في كل جوانب رحلة الاستضافة، مما سيتيح للزوار خوض تجربة ثقافية لا تنسى، ويتعرفون على كرم يعيش مع السعوديين في بيوتهم وشوارعهم وحياتهم اليومية».

وأشار إلى أن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 سيمكن السعوديين من مشاركة العالم إرثهم الثقافي العظيم، وتقديم أجمل صور الكرم والترحاب والكثير من القيم الثقافية العربية، على مهد الحضارة العربية والإسلامية، وسيعرّف السعوديون العالم بثقافات وفنون المملكة وتنوعها المذهل ضمن عقدها الفريد من 13 منطقة إدارية، في قطاعات التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، والكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب والمكتبات، الفنون البصرية والموسيقى.

ولفت النظر إلى أن استضافة الحدث الاستثنائي في لعبة كرة القدم ستأتي بعد استضافة المملكة لإكسبو الرياض 2030، وقطف ثمار رؤية السعودية 2030، واحتفاء السعوديين بإنجازاتهم، مما سيمنح العالم فرصة كبيرة للتعرف على أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.

وسأل وزير الثقافة، الله تعالى، أن يديم الخير والنماء والرخاء على بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.