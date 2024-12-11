رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، عن فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، لتكون أول دولة في العالم تستضيف البطولة منفردة بالنظام الجديد، بمشاركة 48 منتخباً.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود: تتحقق الرؤى وتتسع الخطى ووطننا في القمة ونتطلع لحدث رياضي عالمي غير مسبوق في نسخة استثنائية من مونديال كأس العالم في المملكة العربية السعودية أرض الأمان والنماء، مشيراً إلى أن إعلان حصول ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034، على تقييم 419.8 من 500، يعد إنجازاً سعودياً يجسد دور المملكة الريادي والنقلة التي تعيشها في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.

وأكد أن هذا الفوز هو ثمرة كبيرة للاهتمام والتمكين من قبل خادم الحرمين الشريفين، والدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حتى وصلت المملكة إلى هذه المكانة العالمية، الأمر الذي جعل من المملكة مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي.

وسأل الأمير عبدالعزيز بن سعود - الله سبحانه - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأن يديم على المملكة النماء والازدهار في ظل قيادتهما الرشيدة.