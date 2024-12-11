تمكنت الفرق الرقابية في أمانة عسير، خلال جولاتها الرقابية، من تعقب سكن عمالة من جنسيات مختلفة، وتم ضبط 1320 من الدجاج الحي و680 كيلوغراما من الأسماك مجهولة المصدر في مدينة أبها، وذلك ضمن حملة ميدانية استهدفت مواقع البيع العشوائي التي يديرها 32 عاملا وبائعا من جنسيات مختلفة. وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت تلك الكميات بمساندة الجهات الأمنية، وتمت مصادرة جميع المضبوطات، ورصد عدد من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية، وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد. وأكدت الأمانة أنه تم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.