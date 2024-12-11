أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع شركة «نيوم» اكتشاف وتسجيل ثمانية أنواعٍ جديدة من النباتات المحلية النادرة، ومحدودة الانتشار على مستوى العالم، في خطوة تسلط الضوء على الجهود المستمرة؛ لتعزيز وحماية التنوع البيولوجي في المملكة.

ويُعد هذا الاكتشاف، إحدى ثمار برنامج «نيوم فلورا»، الذي نُفذ على مرحلتين تضمنتا دراسة شاملة حول علوم الجيولوجيا، والبيئة، والتربة، وهيدرولوجيا تجمعات المياه، وسمات سطح الأرض في نيوم، مُجسدًا في التزام نيوم، بالحفاظ على (95) % من الأراضي الطبيعة؛ مما تعزز جهودها المستمرة في توثيق، وحماية التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة.

وأفاد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، بأن الأنواع النباتية الجديدة، تم تسجيلها وإيداعها في المعشبة الوطنية، بمركز البذور والتقاوي، وبنك الأصول الوراثية النباتية في الرياض، مشيرًا إلى أهمية هذا الاكتشاف في تعزيز المعرفة العلمية بالتنوع النباتي المحلي.

وأوضح العيادة أن الأنواع المكتشفة تشمل، Bituminaria flaccida (Nábělek) Greuter، Cicer judaicum Boiss، Crambe hispanica L، Diplotaxis tenuifolia (L.) DC، Hyoscyamus boveanus (Dunal) Asch& Schweinf، Muscari longipes subsp Longipes، Phagnalon nitidum Fresen، Plantago sinaica (Barnéoud) Decne.

من جانبه، أكد رئيس محمية نيوم الدكتور بول مارشال أن عمل المحمية يتمثل في حماية الموائل الطبيعية وإعادة تأهيلها على نطاق واسع، من خلال التزام مشاريع نيوم بدعم جهود المحمية؛ في الحفاظ على الطبيعة، وأن برنامج «نيوم فلورا» يُعد نموذجًا فريدًا يُبرز التزام نيوم بالحفاظ على التراث الطبيعي للمملكة وتوثيقه.

في سياق متصل، أشار مدير أول عمارة البيئة في نيوم ضياء زيدان إلى أنه خلال عامين ونصف العام، تم توثيق (345) نوعًا نباتيًا محليًا، إضافة إلى (28) نوعًا نادرًا على مستوى العالم، منها (8) نباتات لم يسبق تسجيلها في المملكة.

وأشاد بجهود فريق نيوم من العلماء والباحثين، مبينًا أن هذه المعرفة العميقة بالنباتات المحلية، تقوم بدور رئيسي في إنشاء مساحات طبيعية حضرية مستدامة في مدن ومشاريع نيوم.

يُذكر أن برنامج «نيوم فلورا»، الذي أُطلق في عام 2021، يهدف إلى دراسة وتوثيق الخصائص البيئية والطبيعية في منطقة نيوم، مع التركيز على حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم رؤيتها، لتصبح محمية عالمية تحافظ على التراث الطبيعي؛ مما تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.