بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع لجنة الحج المركزية؛ الذي تخلله استعراض ومناقشة أعمال الجهات، ومتابعة الخطط لموسم العمرة، وما يلزم من تنسيق ومواءمة بين الجهات لأداء مهماتها على الوجه المطلوب.واستعرضت اللجنة، أعمال المديرية العامة للجوازات؛ التي تتمثل في استقبال المعتمرين القادمين من الخارج عن طريق جميع المنافذ والترحيب بهم، وإنهاء إجراءات الدخول والمغادرة، وتمديد تأشيرات العمرة للحالات المحددة.كما اطلعت اللجنة على خطط المديرية واستعداداتها لذروة موسم العمرة؛ وتشمل رفع الجاهزية التامة في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين من خلال دعمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيز كل المنافذ بتسعة أنواع من الأجهزة والأنظمة التقنية الحديثة والمتطورة تتضمن حاسباً آلياً، والخصائص الحيوية، ومنصات الخدمة المتنقلة، وكاميرات مراقبة أمنية، والاتصال السلكي واللاسلكي، والترجمة، وكشف التزوير، وكاميرا التوثيق، وتخصيص فرق عمل مؤهلة تتحدث بعدة لغات، والاستفادة من أعمال التطوع في صالات الجوازات لخدمة المعتمرين القادمين بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.فيما استعرض فرع وزارة الصحة بالمنطقة جاهزية قطاعاته، وأبرز أعماله لموسم عمرة 1446، وتعتمد الخطة على إعداد المستشفيات بمرافق طبية مجهزة وسعة سريرية عالية، وإدارة الطوارئ بآليات نقل متقدمة ونظام فرز دقيق، وتنفيذ خطة إحالات واضحة وسريعة للحالات الحرجة، وتطبيق معايير صارمة لمكافحة العدوى وصحة البيئة، وتشغيل مراكز الرعاية الصحية لتغطية جميع المناطق المركزية والشمالية، وتجهيز فرق طبية وقائية للتدخل السريع. كما جرى خلال الاجتماع استعراض جاهزية هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ وتشمل تجهيز 93 مركبة إسعافية، و939 قوة بشرية، و260 وحدة إسعافية، و25 عربة غولف، وتسع عربات كوارث، و20 دراجة نارية، و60 دراجة هوائية، فيما بلغ عدد المتطوعين في الحرم المكي 1400 متطوع ومتطوعة. كما تطرقت اللجنة لآخر المستجدات المتعلقة بخطط حج 1446هـ، وناقشت عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.