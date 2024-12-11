نظّم (الشريك الأدبي) لهيئة الأدب والنشر والترجمة بمنطقة تبوك، أمسية شعرية بعنوان (أنغام القصيد)، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بشأن الأدب والشعر بالمنطقة.وتناولت الأمسية، العديد من القصائد التي تُعبّر عن مختلف بحور الشعر ومجالاته المتعددة؛ ومنها الاجتماعي والحكمة، والوصف.وتأتي هذه الفعاليات، ضمن مبادرة (الشريك الأدبي) التي أطلقتها وزارة الثقافة؛ بهدف عقد شراكات في جميع مناطق المملكة لترويج الأعمال الأدبية بشكل مبتكر وقريب من المجتمع، مما يسهم في رفع الوعي الثقافي وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد.