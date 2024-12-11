أودع برنامج حساب المواطن، أمس (الثلاثاء)، 3.4 مليار ريال مخصص دعم ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع. وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 226 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75% من المستفيدين، في حين بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.