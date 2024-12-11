استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له.ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، لأمير دولة الكويت، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمّله أمير دولة الكويت، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد وزير المالية هندي بن عبدالله السحيمي، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي عدد من كبار المسؤولين.من جهة ثانية، استقبل ولي العهد في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر بيان، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.ونقل الأمير تركي بن محمد، لولي عهد دولة الكويت، تحيات أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فيما حمّله ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لولي العهد، وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد وزير المالية هندي بن عبدالله السحيمي، ومدير عام مكتب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، حمد سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي عدد من كبار المسؤولين.