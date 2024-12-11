شارك مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، في الملتقى العلمي الـ24 لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة، الذي تنظمه جامعة أم القرى تحت شعار (التميّز في النقل وإدارة الحشود).

وأكد البسامي أن التقنية مرتكز محوري في خدمة ضيوف الرحمن، وتساعد غرف العمليات على إيجاد الحلول اللحظية، وإدارة التدفقات المليونية.

وأضاف الفريق محمد البسامي أنه جرى العام الماضي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحرم المكي الشريف بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيراً إلى استخدام خوارزميات مخصصة لمواسم الحج والعمرة.

​وقال: «نجحنا خلال السنوات الماضية في إيجاد نموذج تشغيلي مع وجود تحديات كبيرة بلا شك في البنية التحتية، وبتضامن الجميع وتكاتفهم قادرون بإذن الله على إبراز نماذج رائعة تترجم من خلال تطوير هذه الأساليب وانعكاسها على رضى الحاج والمعتمر».

وأشار إلى أن الذهاب لرمي الجمرات من أكبر التحديات في مواسم الحج، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات تتابع لحظياً كل ما يمكن أن يؤدي إلى تكوين المخاطر، ومن ثم معالجتها سريعاً.